"ОгоЯкіЛюди": "Перший діловий" став "Фаворитом успіху"; Веремейчик, Дорош та B-Day Поля Манондіз «Перший діловий телеканал» став «Фаворитом успіху 2016», репортаж з церемонії нагородження в програмі. Представники бізнесу та шоу-бізнесу, найкращі з кращих в наших інтерв’ю. Жарти від Петра Чорного та поради від Володимира Дороша…

А також День народження неймовірного франко-українського співака Поля Манондіз, що ж зачарувало його та змусило переїхати з такої жаданої нашими громадянами Франції…

Увага, друзі, КАСТИНГ! Команда ОГО ЯКІ ЛЮДИ завдячує Вам, за любов до проекту. Ми намагаємось зробити його ще цікавішим! Новий формат та нові ведучі. Але обрати одного та найкращого справа зовсім не легка та не швидка, тому в кожній програмі ви побачите нове обличчя, а в кінці сезона зможете проголосувати за найкращого.

Перший діловий ОгоЯкіЛюди шоу-бизнес Твитнуть

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