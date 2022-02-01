В Минздраве объяснили когда Омикрон даёт первые симптомы

Чтобы защититься от нового штамма коронавирусной инфекции «Омикрон» необходимо сделать три прививки.

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Об этой информации сообщил Vesti-ua, передает Ura-inform.

В Минздраве Украины рассказали, что первые симптомы нового штамма коронавируса «Омикрон» проявляются в среднем, спустя три дня после, того как человек инфицировался.

Так же в ведомстве отмечают, что штамм «Омикрон» почти в три раза заразнее, чем «Дельта». По информации Минздрава чтобы защитить себя от штамма «Омикрон», нужно чтобы человек прошёл полный курс вакцинации и получил бустерную дозу прививки. Не стоит забывать и об индивидуальных мерах защиты, таких как ношение масок, регулярного мытья рук и соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра.

В министерстве также перечислили симптомы «Омикрона». Они могут проявляться в виде:

-головной боли;

-усталости;

-чихания, кашля, боли в горле;

-потерей аппетита;

-хриплого голоса;

-озноба, дрожи или лихорадки;

-потери/искажения обоняния и /или вкуса;

-ломотой в теле;

-болью в ушах.

Напомним, ранее сообщалось, Врач объяснила почему «Омикрон»-волна страшнее предыдущих.