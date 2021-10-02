Здоровье

Где можно использовать йод: Доктор Комаровский

В одной из телевизионных программ доктор-педиатр Евгений Комаровский рассказал о пользе и вреде йода.

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Об этой информации сообщил Unn, передает Ura-inform.

Со слов педиатра, йод может оказаться очень опасным в применении, особенно если это это касается детей:

«Для обработки краев ран мы применяем йод, также он находит применение при стерилизации инструментов. Если вы загнали занозу и нужно её извлечь, нужно игру обработать йодом. Также травму ногтя можно обработать йодом».

А вот «йодную сетку», которую применяют в особенности для деток, я называю  бандитизмом. Так как йод в огромном количестве через детскую кожу всасывается в кровоток и даёт этим большую нагрузку на щитовидную железу ребёнка, в некоторых случаях даже острое поражение её, предостерёг доктор.

«Так что как только увидите что безумная мамы или бабушки собираются рисовать йодные сетки на детях, гоните их, пусть идут и на на взрослых рисуют свои сетки»-сказал Комаровский.

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