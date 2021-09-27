Здоровье

Ученые выявили еще крайне опасное последствие коронавируса: орган стареет на 30 лет

Учёные были встревожены результатом данного исследования.

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Об этой информации сообщило The New York Times , передает Ura-inform.

В эксперименте приняли участие почти 90 000 человек, которые переболели ковидом. Им сделали полную диагностику а также провели все анализы всех внутренних органов и сделали сравнение с показателями более 1,2 млн людей, которые ещё не болели коронавирусом.

Результат их научной работы вызывает тревогу. Так оказалось, что у 5% людей после COVID-19 почки стали работать на 30% хуже. Как пояснили учёные, у 30-40 летнего практически здорового человека утеря функциональной работы почки может составить  до 1% за год.

А если брать во внимание данные исследования, где указывается 30%- ная потеря почки своей функции после перенесённого вируса в на протяжении года, то из этого делается вывод что орган стареет где-то на тридцать лет.

Почему удар приходится именно на почки, учёные пока не выяснили. По их предположению функции почек могут снизиться по той причине что данный орган очень чувствителен к разным воспалительным процессам в организме человека или если иммунная система человека начала активизироваться.

Медики и ранее делали предупреждение, что у большого числа перенесших коронавирус может возникнуть постковидный синдром. Но до данного исследования люди только сталкивались с такими проблемами как нарушение сна, внимания, слабость, иногда возникали проблемы с легкими .    

Напомним, ранее сообщалось, Коронавирус не последний: учёные предупредили об опасности появления новых вирусов

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