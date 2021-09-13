Здоровье

Названы даты магнитных бурь в октябре: их ожидается три

В октябре жителям Украины нужно будет пережить непростые периоды.

Время чтения: 48 Секунд

Об этой информации сообщил Dialog.UA, передает Ura-inform.

В октябре ожидаю три геомагнитные бури, они будут не очень сильными, но те люди, которые метеочувствительные ощутят на себе некий дискомфорт.

Первая ожидается первого октября, она будет иметь слабые магнитные потоки. Следующие магнитные бури ожидают 29 и 30 октября 2021 года.

Как считают эксперты 60% населения чувствуют эти воздействия на себе и страдают от этого.

Бури несут опасность для тех категорий людей, у которых сердечно-сосудистые проблемы, людей с повышенным или пониженным давлением, с хроническими болезнями, а также психически не здоровых людей.

У человека могут проявиться упадок сил, агрессия, слабость, также основной симптом на который жалуются люди — это сильная головная боль, вплоть до мигрени.

В час магнитных бурь, медики дают совет гулять на свежем воздухе, отказаться от алкоголя, кофе, чая и даже колы. В рацион добавить больше овощей и фруктов и спать не мене 7-8 часов в сутки.



Напомним, ранее сообщалось,  Погода на всю осень: народный синоптик озвучил прогноз.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Украинские супермаркеты обязали изъять из продажи популярный напиток: что нашли в продукте

В Украину доставили крупные партии известного газированного энергетического напитка от крупнейшего производителя Европы. Но в данном продукте были обнаружены опасно ядовитые для человека вещества.

Медики назвали продукт который нельзя употреблять на следующий день:озвучено к чему это может привести

По мнению медиков, неправильное хранение некоторых продуктов может привести к расстройствам пищеварения.

Пандемия COVID: статистика в Украине и мире

Как только началась пандемия в мире выявлено более 221 миллиона случая заражения коронавирусом, 4,5миллиона из которых были летальными.

Чтобы сбросить вес, нужно хорошо кушать: учёные рассказали о нестандартном методе

Исследователями был проведён эксперимент, в котором учувствовал мужская часть населения. И учёных результаты просто удивили.

Для чего нужны тонизирующие препараты?

Общеукрепляющие и тонизирующие средства помогают улучшить эмоциональное состояние человека, избавить от астении и невроза, повысить работоспособность.

Важность профилактических осмотров для выявления кардиологических проблем

Заболевания сердца и сосудов не только сказываются на качестве жизни, но и могут привести к внезапной смерти.

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap