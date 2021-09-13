Названы даты магнитных бурь в октябре: их ожидается три

В октябре жителям Украины нужно будет пережить непростые периоды.

Время чтения: 48 Секунд

Об этой информации сообщил Dialog.UA, передает Ura-inform.

В октябре ожидаю три геомагнитные бури, они будут не очень сильными, но те люди, которые метеочувствительные ощутят на себе некий дискомфорт.

Первая ожидается первого октября, она будет иметь слабые магнитные потоки. Следующие магнитные бури ожидают 29 и 30 октября 2021 года.

Как считают эксперты 60% населения чувствуют эти воздействия на себе и страдают от этого.

Бури несут опасность для тех категорий людей, у которых сердечно-сосудистые проблемы, людей с повышенным или пониженным давлением, с хроническими болезнями, а также психически не здоровых людей.

У человека могут проявиться упадок сил, агрессия, слабость, также основной симптом на который жалуются люди — это сильная головная боль, вплоть до мигрени.

В час магнитных бурь, медики дают совет гулять на свежем воздухе, отказаться от алкоголя, кофе, чая и даже колы. В рацион добавить больше овощей и фруктов и спать не мене 7-8 часов в сутки.





Напомним, ранее сообщалось, Погода на всю осень: народный синоптик озвучил прогноз.