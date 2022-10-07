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ВСУ планируют наступать на неожиданном направлении: источник раскрыл возможные планы Киева

Ирина

Вооруженные силы Украинского государства могут нанести большой удар по группе войск РФ не в Херсонской или Донецкой области. По имеющейся информации, освобождение новых территорий может начаться с того направления, которое не является тактически важным на данный момент.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», сославшийся на источник в Офисе Президента, передает «УРА-Информ».

«Наш источник в ОП сообщил о том, что план, который был опубликован пресс-службой США Daily Mail не может соответствовать действительности. ВСУ намерены идти в контранступление на Запорожском направлении. Тем не менее, удар будет идти по Мелитополю, дабы отрезвить ВС РФ на территории Энергодара. Задача стоит в том, чтобы занять Запорожскую АЭС до наступления холодного времени года», – сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, в США выяснили, когда ВСУ смогут освободить Херсон: названа конкретная дата.

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