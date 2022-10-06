В США выяснили, когда ВСУ смогут освободить Херсон: названа конкретная дата

Стало известно, что в Америке посоветовали Украинскому государству добиться соответствующих результатов на южном фронте. Более того, аналитики из Соединенных Штатов выявили, что у ВСУ может получиться деоккупировать Херсон уже довольно скоро.

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Об этой информации сообщила телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

«Если вы будете иметь возможность производить контроль над Херсоном, вы, безусловно, сможете создать помеху доступа к Одессе. Этого, как мне кажется, армия России и намеревалась достичь», – сообщил источник, процитировав высокопоставленное лицо из США.

Более того, представители Запада сообщают, что освобождение Херсона является ключевым испытанием для Украины. Военные аналитики США подсчитали все необходимые данные. По их мнению, у ВСУ появится шанс освободить ключевой город Юга Украины уже в середине ноября.

Как сообщалось ранее, в небе над Белгородом было замечено странное явление: очевидцы все засняли на камеры (фото).