Политика

Стало известно, какая судьба ждет «ОПЗЖ» в Украине: нардеп Бабенко о печальном будущем политсилы

Народный депутат Украинского государства Тарас Батенко от фракции «За майбутне» сообщил о том, что политсила «Оппозиционная платформа – За жизнь» имеет не самые радостные перспективы в стране. По его мнению, у «ОПЗЖ» есть только две перспективы.

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Об этой информации сообщил «УНИАН», передает «УРА-Информ».

В самом начале Батенко отметил, что, безусловно, в данный момент многие говорят о запрете партии. Хотя при этом он уточнил, что Комитет ВРУ говорит об отсутствии законодательных механизмов для подобных мер.

В то же время он сообщил, что на оккупированных РФ территориях Украины именно депутаты от «ОПЗЖ» выступают предателями, начиная сотрудничать с РФ.

«Фактически, мы имеем здесь путинские консервы, которые решили переформатироваться. Каждый день новые коллаборанты появляются в «оккупационных администрациях». Фактически, «ОПЗЖ» стала чем-то вроде иконы русского мира в Украине. И, если деятельность этой партии не запретит ВРУ, то это сделает общественность», – заключил народный избранник.

Напомним, Азаров сказал, что ждет Украину после смены власти: экс-премьер о внешних долгах государства.

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