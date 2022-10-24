Технологии

Порошенко дал необычный совет Илону Маску: экс-президент сообщил, чем нужно заняться изобретателю

Ирина

Пятый президент Украины и по совместительству глава партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко решил обратиться к американскому миллиардеру-изобретателю Илону Маску. Народный депутат дал важный совет, который даже записал на видеоролик.

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Об этой информации сообщил Порошенко в своем YouTube, передает «УРА-Информ».

«Благодарю Илона Маска за Старлинк. Просьба: занимайтесь Старлинком, не занимайтесь Крымом, и все у вас будет хорошо», – коротко подметил Порошенко.

Известно, что не так давно Маск спрашивал у пользователей соцсетей, необходимо ли отдавать Крымский полуостров Российской Федерации ради урегулирования военных действий внутри Украинского государства.

Именно данный пост вызвал достаточно большой шквал негатива в сторону изобретателя. Более того, негатив пошел не только от украинцев, но и от жителей западных стран, который поддерживают официальный Киев в его стремлении к независимости и свободе от оков агрессора в лице РФ.

Напомним, Зеленский признался, кто взорвал Крымский мост: детали заявления.

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