В Китае построили искусственную Луну и проводят на ней эксперименты

Китайским учёным удалось создать первую в своём роде искусственную Луну, которая сможет сыграть важную роль в будущих исследовательских лунных миссиях.

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Об этой информации сообщил South China Morning Post, передает Ura-inform.

Эксперты, которые создали «искусственную луну» были вдохновлены экспериментами с магнитами по левитации лягушек.

Ими был построен симулятор с лунной гравитацией, который сможет помочь в подготовке астронавтов к будущим исследовательским миссиям на Луне.

Находится симулятор в Сюйчжоу в китайской провинции Цзянсу, и разработан таким образом, чтобы гравитация могла исчезнуть. Он представляет собой небольшую комнату 0,2 квадратных метра и располагается в вакуумной камере с созданным внутри искусственным ландшафтом, состоящим из пыли и камней, таких же легких, как и на Луне. Этой комнатой может имитироваться низкая гравитация или невесомость как угодно долго, пояснили его изобретатели.

Работа лунного симулятора заключается в том, что он использует сильные магнитные поля, с целью создания вакуумной камеры, внутри которой находится комната-симулятор. Эта камера поднимает в невесомости небольшую комнату и специалистами может регулироваться гравитация уже внутри её.

Это даёт возможность в тестировании инструментов, техники и процессов в условиях низкой гравитации, что сможет помочь уменьшить количество проблем во время лунных миссии, уверяют ученые.

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