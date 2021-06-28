Кран-балка: как и где выбрать лучшую?

Промышленный сектор, транспортная отрасль и агропромышленный комплекс постоянно развиваются и требуют использования все более передовых технологических решений.

Время чтения: 1 Мин. , 48 Секунд

Для бесперебойной работы производственных участков, складских помещений, строительных и перегрузочных площадок необходимо использовать различные устройства, например, мостовые краны и их различные модификации, которые оптимизируют и облегчают перемещение тяжелых грузов.

Как показывает практика, на отечественных предприятиях из этих устройств самыми распространенными являются кран-балки – упрощенные разновидности классических мостовых кранов, которые рассчитаны на выполнение операций с грузами, масса которых не превышает 16 тонн. Их работа носит циклический прерывистый характер, а необходимые предметы можно перемещать в трех плоскостях — по горизонтали и вертикали.

Кран-балки (https://kzpto.com.ua/kran-balka-opornaya/), как и все краны мостового типа, состоят из моста, то есть несущей конструкции, которая движется по рельсам (крановому пути), а также электрического тельфера, ручной тали или иного грузоподъемного механизма, используемого для подъема, опускания и перемещения грузов. Площадь, по которой может перемещаться груз, ограничена длиной пути, пролетом несущей конструкции и высотой подъема крана.

Широкое применение кран-балок в различных сферах возможно благодаря наличию множества их разновидностей и характеристик. В первую очередь это:

тип привода (чаще всего это ручной или электрический, бывает также пневматический и гидравлический);

способ управления (с помощью проводного пульта или дистанционное – с использованием системы радиоуправления);

тип моста (однобалочный либо двухбалочный);

вариант размещения крановых путей (на опорах или крепление на высоте к несущим конструкциям – соответственно, опорные или подвесные кран-балки — https://kzpto.com.ua/kran-balka-podvesnaya/).

Важно и предназначение кран-балки. Условно их можно разделить на универсальные краны (общего назначения) и технологические краны (для конкретных технологических процессов), в том числе:

для подъема крупногабаритных или длинномерных грузов;

для транспортировки металлических грузов;

для работы со всевозможными сыпучими материалами;

для работы с жидкими металлами.

Какую кран-балку выбрать?

Разновидность кран-балки следует выбирать в соответствии с потребностями, возникающими в ходе технологического процесса на конкретном участке, в том числе: частота использования устройства, грузоподъемность, необходимая ширина пролета и высота подъема.

Если вы не уверены, каким именно должен быть ваш кран, чтобы максимально эффективно справляться с поставленными задачами, то советуем воспользоваться помощью профессионалов, обратившись, например, на Киевский завод подъемно-транспортного оборудования, где посоветуют вам выбрать лучшее устройство в плане эффективности, а также соотношения цены и качества.

Источник: сайт КЗПТО — www.kzpto.com.ua