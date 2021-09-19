Учёные из Японии изобрели «третью руку» для человека: чем будет полезно изобретение для людей (фото)

Учёными из Японии была разработана роботизированная рука, которая, как полагают, разработчики станет надёжным помощником человеку.
Учёными из Японии была разработана роботизированная рука, которая, как полагают, разработчики станет надёжным помощником человеку.
Об этой информации сообщили Newinform.COM , передает Ura-inform.
Её разработчики полагают что она сможет быть дополнительной «третьей рукой» для удобства и универсальности человеку. Данное изобретение может захватить любые вещи на удалённости её до двадцати пяти сантиметров.
«Роботизированная рука» может применяться, по мнению инженеров в повседневной жизни человека, медицинских учреждениях, и даже возможно применение на производственных предприятиях. Особо полезной она может оказаться при использовании рабочими на строительных объектах.
Также она компактна и легко складывается. Также учёные отмечают малый вес конструкции, поэтому ней сможет воспользоваться даже ребёнок, а также пожилые люди. Управлять данной «рукой» пока можно только ручным способом, однако разработчики работают над усовершенствованием своего изобретения.
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