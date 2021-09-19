Учёные из Японии изобрели «третью руку» для человека: чем будет полезно изобретение для людей (фото)

Учёными из Японии была разработана роботизированная рука, которая, как полагают, разработчики станет надёжным помощником человеку.

Время чтения: 41 Секунд

Учёными из Японии была разработана роботизированная рука, которая, как полагают, разработчики станет надёжным помощником человеку.

Об этой информации сообщили Newinform.COM , передает Ura-inform.

Её разработчики полагают что она сможет быть дополнительной «третьей рукой» для удобства и универсальности человеку. Данное изобретение может захватить любые вещи на удалённости её до двадцати пяти сантиметров.

«Роботизированная рука» может применяться, по мнению инженеров в повседневной жизни человека, медицинских учреждениях, и даже возможно применение на производственных предприятиях. Особо полезной она может оказаться при использовании рабочими на строительных объектах.

Также она компактна и легко складывается. Также учёные отмечают малый вес конструкции, поэтому ней сможет воспользоваться даже ребёнок, а также пожилые люди. Управлять данной «рукой» пока можно только ручным способом, однако разработчики работают над усовершенствованием своего изобретения.



Напомним, ранее сообщалось, Сеть летающих такси планируют открыть в 65 городах по всему миру.