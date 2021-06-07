Anonymous объявляют войну Илону Маску: что произошло (ВИДЕО)

Хактивисты против миллиардера

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Хактивисты из «Anonymous» сняли видео об эксцентричном миллиардере и владельце Tesla. Согласно загадочной группе, Илон Маск несет ответственность за большую часть зла в мире, а его сомнительные действия являются результатом комплекса превосходства.

«Anonymous» — движение, возникшее из сочетания классических действий хакеров и общественных активистов, отстаивающих конкретную идею, нацелено на визионера и миллиардера Илона Маска, пишет УРА-Информ.

По мнению хактивистов, предприниматель работает во вред человеческому роду, и его достижения продиктованы не благими намерениями, а лишь вредным комплексом превосходства. Группа заявляет, что сотрудники Маска годами боролись с ужасными условиями, и что его компании используют, среди прочего, детей.

Фигура в маске в ролике также утверждает, что нарциссический филантроп отчаянно нуждается в внимании, в то время как сам причастен к множеству переворотов и поддерживает диктаторов в странах, где добываются успеха его продукты.

Ранее Маск заявлял, что прогнозирует большое число жертв во время покорения Марса.