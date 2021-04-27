Покорение Марса: Маск прогнозирует большое число жертв

Недостатка в добровольцах нет

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Известный изобретатель, а также основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск считает, что для покорения Марса потребуется огромное количество человеческих жертв. Об этом он заявил в эфире CNN, передает УРА-Информ.

При этом, как отметил изобретатель, недостатка в добровольцах нет. Помимо этого, Маск напомнил, что компания SpaceX разрабатывает для полетов на Марс космический корабль Starship. Он расчитан на 100 человек. Отправление корабля предварительно запланировано до 2030 года.

«Очевидно, что многие умрут вначале. Мы никого не заставляем туда отправляться, все на добровольной основе», — отметил он.

Также Маск расчитывает отправить на Марс к 2050 году около миллиона человек.

«Это будет славное приключение и поразительный опыт», — подчеркнул изобретатель.

Ранее сообщалось, что американский известный бизнесмен, ученый и глава компании Tesla Илон Маск рассказал подробности смерти двух лиц при дорожно-транспортном происшествии. Люди ехали в режиме автопилота на транспортном средстве Tesla в штате Техас, США.