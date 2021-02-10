Android 12 может произвести визуальную революцию: что известно (ФОТО)

Появились предлагаемые фото новой ОС

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По общему признанию, Android 12 выйдет через несколько месяцев, но первая информация о ней уже появляется.

Как всегда, премьере новой версии системы будут предшествовать бета-релизы и Developer Previews. Именно разработчики первыми узнают о результатах работы Google, и им также будут доступны документация и исходный код программного обеспечения. Сегодня якобы ранний черновик документа, подготовленного Google, появился в сети, чтобы обобщить изменения, внесенные в Android 12. Также есть снимки экрана, показывающие новый пользовательский интерфейс и избранные функции, пишет УРА-Информ со ссылкой на benchmark.









Вроде бы отход от эффекта прозрачности и больше «округлости», светло-бежевый фон, вероятно, ассоциируется только с одним мотивом. Кроме того, вы можете увидеть изменения в панели уведомлений, позиции даты и часов или в приложении камеры, а также новые индикаторы. Вероятно, о конфиденциальности и о том, что приложение использует камеру или микрофон. В виджеты также должны быть внесены исправления.

Действительно ли Android 12 будет выглядеть так станет известно в ближайшие недели.

Ранее мы сообщали, что Windows 10 позволит запускать приложения для Android.