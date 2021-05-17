Изменения в Google Фото: они не понравятся пользователям

За большое количество фото придется доплатить

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Google закрывает бесплатное неограниченное хранилище. Компания начнет взимать плату за резервное копирование фото и видео.

С 1 июня 2021 года Google начнет взимать плату за дополнительные фото и качественные видео. Об изменении было объявлено компанией в конце 2020 года. С этого дня американская компания будет предлагать пользователям приобрести дополнительный пакет данных или сжать свои фото и видео для экономии места, пишет УРА-Информ.

Новые фотографии и видео, загруженные в высоком качестве после 1 июня 2021 года, будут засчитаны в стандартную 15-гигабайтную бесплатную память, предлагаемую Google. Выбор более низкого качества не «забьет» передачу данных, но сами материалы в некоторой степени потеряют качество.

Как решить эту проблему? Вы можете либо создать резервную копию на физическом внешнем диске, либо приобрести новую платную подписку, чтобы увеличить пространство в вашей учетной записи Google. В конечном итоге пользователи также могут сжать свой контент и оставить исходный носитель на смартфоне.

Смартфоны, на которые не распространяется это ограничение, будут устройствами серии Pixel.

Ранее мы сообщали, что карты Google получили обновления на Android и Android Auto.