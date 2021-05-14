Nokia представила 2720 V Flip: телефон-раскладушку

Новый телефон от известного ранее бренда

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HMD Global официально анонсировала 2720V. Новое устройство в конструкции раскладушки.

HMD Global представила новые устройства на некоторых рынках в 2019 году. На этот раз телефон тоже отправится в США. Модель 2720 V Flip будет поддерживать сеть LTE, соединения HD, а сама конструкция будет использовать программное обеспечение Kai, пишет УРА-Информ со ссылкой на Interia.

Благодаря Kai OS Nokia 2720 V Flip может похвастаться некоторыми возможностями, присущими смартфонам. Среди них стоит упомянуть Google Assistant, Google Maps, мессенджеры и социальные приложения. Под корпусом находится аккумулятор емкостью 1500 мАч, 4 ГБ памяти и 512 МБ оперативной памяти. Все работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 205.

Сам телефон имеет большие буквенно-цифровые клавиши, клавиши меню и навигационную клавиатуру. Экран имеет диагональ 2,8 дюйма. Внешний экран имеет диагональ 1,3 дюйма.

Nokia 2720 V Flip поступит в продажу 20 мая по цене 79 долларов за штуку. Это практически идеальное оборудование для пользователей чуть постарше. В настоящее время неизвестно, появится ли этот телефон и в Украине.

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