Илон Маск в Украине: миллиардеру предложат поработать над общим проектом

Что именно это будут за проекты, в Космическом агентстве Украины не уточнили

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Государственное космическое агентство Украины предложит американскому изобретателю Илону Маску совместное сотрудничество над общими проектами. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на интервью главы учреждения Владимира Тафтая изданию «Укринформ».

«Я убежден, что скоро мы услышим имена украинских космических героев. Они уже есть. Например, Максима Полякова смело можно назвать украинским Маском. О сотрудничестве с Маском, могу сказать, что да — мы планируем предложить ему работать над разработкой совместных проектов», — ответил чиновник на вопрос о колонизации Маском Марса.

Тафтай, при этом, не уточнил, что именно это будут за проекты.

«Украина имеет большой потенциал. У нас есть ведущие специалисты, технологии, отлаженная система космического образования правительства, профильного министерства… В ближайшем будущем Украина примет участие в программе НАСА по освоению Луны — «Артемида». Мы недавно подписали меморандум о сотрудничестве. Кроме этого, планируем участвовать в программах, предусматривающих исследования Марса», — добавил он.

Ранее сообщалось, что образец космического корабля Starship SN10, который был разработан под руководством Илона Маска впервые приземлился целым.