Сборная Украины получила нового главного тренера

Команду возглавил Александр Петраков

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Сборная Украины по футболу официально получила нового главного тренера. Национальную команду возглавил известный украинский специалист Александр Петраков.

Эту информацию подтвердил глава Украинской ассоциации Футбола Андрей Павелко на своей странице в Фейсбук. Петраков назначен исполняющим обязанности главного тренера команды, пишет УРА-Информ.

«Александр Васильевич — всемирно известный специалист, имеет высокий авторитет среди нашей футбольной общественности и необходимые знания и опыт для того, чтобы на данном этапе возглавить главную команду страны. Поэтому вполне заслуженно получил единогласную поддержку членов Исполкома», — написал Павелко.

Напомним, что именно под руководством Петракова сборная Украины U20 стала чемпионом мира в 2019 году.

Предполагалось, что сборную Украины должен был возглавить другой украинский специалист Сергей Ребров. Однако он не сумел разорвать действующий контракт с клубом из ОАЭ «Аль-Айн».

Источники ранее отмечали, что Петраков будет возглавлять сборную до того момента, пока Ребров не сможет уладить нюансы с клубом.

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