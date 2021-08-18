Сборная Украины получила нового главного тренера

Команду возглавил Александр Петраков
Сборная Украины по футболу официально получила нового главного тренера. Национальную команду возглавил известный украинский специалист Александр Петраков.
Эту информацию подтвердил глава Украинской ассоциации Футбола Андрей Павелко на своей странице в Фейсбук. Петраков назначен исполняющим обязанности главного тренера команды, пишет УРА-Информ.
«Александр Васильевич — всемирно известный специалист, имеет высокий авторитет среди нашей футбольной общественности и необходимые знания и опыт для того, чтобы на данном этапе возглавить главную команду страны. Поэтому вполне заслуженно получил единогласную поддержку членов Исполкома», — написал Павелко.
Напомним, что именно под руководством Петракова сборная Украины U20 стала чемпионом мира в 2019 году.
Предполагалось, что сборную Украины должен был возглавить другой украинский специалист Сергей Ребров. Однако он не сумел разорвать действующий контракт с клубом из ОАЭ «Аль-Айн».
Источники ранее отмечали, что Петраков будет возглавлять сборную до того момента, пока Ребров не сможет уладить нюансы с клубом.
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