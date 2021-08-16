Не Ребров: стало известно, кто возглавит сборную Украины по футболу

Национальную команду возглавит украинский специалист

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Уже в первые дни сентября сборную Украины жду очередные матчи отборочного раунда к чемпионату мира по футболу 2022 года. Однако, по состоянию на 16 августа у национальной команды так и нет главного тренера.

Однако, по данным источника, уже завтра, 17 августа, ситуация должна измениться. Ранее предполагалось, что сборную возглавит Сергей Ребров, который тренирует арабский «Аль-Айн». Однако украинскому специалисту не удалось разорвать контракт с клубом и УАФ пришлось искать другие варианты, пишет УРА-Информ со ссылкой на Meta-ratings.com.ua.

Так на исполкоме УАФ 17 августа будет представлен новый главный тренер национальной сборной Украины — 64-летний Александр Петраков. Одним из его помощников будет Андрей Анненков, с которым они вместе работали с молодежной сборной Украины, ставшей в 2019 году чемпионом мира.

Интересно, что консультантом сборной предлагали стать итальянскому специалисту Мауро Тассотти, который работал в тренерском штабе Андрея Шевченко, однако тот не согласился.

Ранее мы сообщали, что Месси официально перешел в ПСЖ.