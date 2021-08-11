Челси — Вильярреал: где смотреть матч

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени

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Сегодня, 11 августа, состоится матч, который завершает фактически предыдущий еврокубковый футбольный сезон и начинает новый. «Челси» и «Вильярреал» сыграют за Суперкубок УЕФА.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. Победитель Лиги чемпионов лондонский «Челси» сыграет против испанского «Вильярреала», который в прошлом сезоне стал победителем Лиги Европы, пишет УРА-Информ.

В Украине новый еврокубковый будет доступен исключительно на платформе МЕГОГО. Именно там покажут и этот матч.

В Албании эту встречу покажут на RTSH 1, RTSH Sport, Tring Sport 1. В Австрии встречу покажут Sky Sport Austria 1, Sky Go, Servus TV, DAZN. В Боснии и Герцеговине игру покажут HRT 2, Arena Sport 1 Serbia, Arena Sport BIH. TV Nova покажет встречу в Чехии.

В Эстонии встреча будет доступна на Viaplay Estonia. Во Франции игру покажут RMC Sport 1, Canal+ Sport, RMC Sport en direct, Free, в Грузии — Adjarasport TV, в Польше — Polsat Sport Premium 1, IPLA, в России – Матч ТВ, в Словакии – Dajto, а в Словении — Kanal A, HRT 2, VOYO.

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