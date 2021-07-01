Политика

Швейцария купили 36 американских истребителей: важные моменты

В покупку добавлено пять ЗРК Patriot

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Швейцарское федеральное правительство решило закупить 36 американских истребителей F-35A для замены стареющего военного воздушного флота страны. В покупку добавлено пять ЗРК Patriot.

Стоимость заказа от производителя Lockheed-Martin на истребители F-35A составляет пять миллиардов швейцарских франков. Правительство Берна также хочет купить в США пять систем ПВО Patriot, которые будут стоить около двух миллиардов франков. Решение о покупке оружия у американцев будет внесено в парламент, пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

«Оценка показывает, что эти два типа оружия (F-35A и Patriot) перевешивают общую полезность своих конкурентов и в то же время имеют самую низкую общую стоимость. Мы убеждены, что они лучше всего подходят для защиты населения Швейцарии от воздушные угрозы, — утверждало федеральное правительство Швейцарии.

В настоящее время основу противовоздушной обороны Швейцарии составляют истребители Tiger II, находящиеся на вооружении 40 лет, которые, согласно документам Федерального министерства обороны, не имели бы шансов в борьбе с современными машинами. Флот пополнился 30 истребителями F/A 18 Hornet, которые должны взлететь к 2030 году.

Ранее мы сообщали, что Швейцария с аукциона продала 25 машин наследника африканского диктатора.

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