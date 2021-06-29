Команда сделает все для положительного результата — Шевченко перед Швецией

Тренер сборной ждет сильной игры от своих подопечных

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Уже сегодня, 29 июня, сборная Украины проведет поединок 1/8 финала чемпионата Европы. Подопечные Андрея Шевченко в матче за выход в четвертьфинал турнира сыграют против команды Швеции.

Накануне главный тренер сборной Украины поделился ожиданиями от этого поединка. Шевченко отметил, что приятным фактором будет то, что на трибунах будут болельщики, несмотря на карантинные ограничения. Тренер сборной надеется на поддержку украинской диаспоры в Великобритании, ведь болельщикам из Украины фактически нереально попасть в Глазго, пишет УРА-Информ со ссылкой на Трибуну.

«Команда сделает все для положительного результата, будет пытаться играть на пределе своих возможностей. Оправдываться и дарить какие-то обещания никто не будет. Мы готовимся и хотим провести хороший поединок», – сказал Шевченко.

Напомним, что поединок Украина – Швеция состоится в 22:00 в Глазго. Это будет последняя встреча 1/8 финала турнира. Победитель этой пары сыграет с победителем матча Англия – Германия.

Превью к матчу Украина – Швеция читайте здесь.