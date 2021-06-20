Россия — Дания: превью, расклады, онлайн трансляция

Матч начнется в 22:00

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21 июня, завершатся поединки группового этапа в группе В. Сборная России сыграет против команды Дании. Матч обещает быть крайне интересным, ведь Дания может выйти в 1/8 финала Евро-2020, несмотря на два поражения на их счету. У России более легкое задание, но подопечные Черчесова не демонстрируют хорошую игру на этом ЕВРО-2020 и возможно абсолютно все.

Турнирные расклады

Если Россия победит, то почти гарантировано будет второй, это изменится, если Финляндия неожиданно победит в параллельном, тога Россия точно выйдет с третьей строчки. Если будет ничья, то Россия фактически тоже вторая, это изменится в случае победы тех же финнов, но с 4 пунктами подопечные Черчесова практически наверняка пройдут дальше в полей-офф с третьего места. Самое интересное будет в случае победы Дании, если финны берут очки с Бельгией, то Россия четвертая, а Дания третья и ждет результатов матчей остальных групп. Если Бельгия выигрывает, то все три команды: Дания, РФ и Финляндия имеют по три пункта.

Это интересно, если Дания выиграет с разницей в два гола, то Россия пролетает мимо плей-офф. Победа с разницей в один гол – тогда будут считать разницу в остальных встречах и если Финляндия проиграет Бельгии два гола, то финны будут третьими, а если в 4, то Россия станет третьей. Раскладов очень много.

Форма команд

Перед стартом Евро-2020 у многих возникали опасения по поводу формы россиян на этом турнире. В товарищеских матчах они сыграли вничью с Польшей 1: 1 и скромно обыграли Болгарию. На турнире команда проиграла Бельгии (0:3) и победила Финляндию со счетом 1:0. Отметим, что эти два матча Россия играла дома и теперь на них ждет первый выездной поединок на этом ЕВРО.

Товарищеские матчи, сыгранные датчанами, давали надежду на то, что турнир будет для них успешным. Ничья 1: 1 с Германией и победа над Боснией и Герцеговиной в предсезонке — хорошие результаты. Однако реальность оказалась для датчан жестокой. Они проиграли Финляндии (0:1), а также Бельгии (1:2). На команде отразилась ситуация с Эриксеном, но вполне возможно, что игроки соберутся в последнем матче и смогут показать приличный результат.

История противостояний

Команды встречались друг с другом только один раз. Эта игра произошла 29 февраля 2012 года. Это был товарищеский матч, который россияне закончили в свою пользу. Они победили 2:0. Голы забили Роман Широков и Андрей Аршавин.

Кадровая ситуация

Станислав Черчесов, вероятно, не будет иметь в своем распоряжении Марио Фернандеса, который получил травму во время матча с Финляндией и его несли на носилках.

По понятным причинам Каспер Хьюлманд вынужден обходиться без Кристиана Эриксена, которого уже выписали из больницы.

Предварительные составы

Россия: Сафонов; Баринов, Дивеев, Джикия; Марио Фернандес, Зобнин, Оздоев, Караваев; Миранчук, Головин; Дзюба

Дания: Шмейхель; Меле, Кьер, Кристенсен, Васс; Дамсгор, Хейбьерг, Дилейни; Поульсен, Корнелиус, Брейтвейт.

Арбитры

Главный арбитр — Клеман Тюрпен (Франция),

помощниками — Николя Дано и Сириль Гренгор (оба Франция).

Резервный судья — Сандро Шерер из Швейцарии.

Видеопомощник — Франсуа Летесье (Франция).

Мнение букмекеров

Победа России – 5.20

Ничья – 3.98

Победа Дании – 1.72

Трансляция

В прямом эфире встречу можно будет увидеть на Live TV, Rojadirecta та ТРК Україна