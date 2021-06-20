Евро-2020: превью, расклады и онлайн заключительных матче группы А

В воскресенье сыграют Италия – Уэльс и Швейцария – Турция.

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В воскресенье, 20 июня, будут сыграны заключительные поединки группового этапа чемпионата Европы в группе А. В бешеном темпе подходит к завершению групповая стадия Евро-2020. В воскресенье сыграют Италия – Уэльс и Швейцария – Турция.

Турнирные расклады

Италия уже обеспечила себе место в 1/8 финала турнира, правда пока неизвестно, с какого места. Скорее всего, Уэльс у которого четыре пункта, также фактически вышел в стадию плей-офф, даже если команда займет третье место, то с таким показателем в графе пункты, они наверняка войдут в четверку лучших третьих команд. Швейцарии необходимо побеждать Турцию и это, практически наверняка выведет их в следующий раунд турнира. Для Турции пока все еще не потеряно, нужно побеждать швейцарцев и смотреть в турнирную таблицу третьих мест, при этом выигрывать как можно с больше разницей в счете.

Италия – Уэльс

Италия подтверждает статус одного из главных фаворитов турнира. Итальянцы очень уверенно начали турнир с двух побед со счетом 3:0. Сначала под каток попали турецкие футболисты, а во втором туре – Швейцария. Италия уже обеспечила себе место в плей-офф, при этом пока не гарантировала себе первую строчку. Даже ничья в игре с Уэльсом позволит команде стать первой.

Однако вряд ли Италия будет играть на ничью. Подопечные Манчини выигрывают уже на протяжении десяти матчей кряду. При этом во всех этих десяти встречах команда ни разу не пропустила. Во свои матчи итальянцы выиграли с разницей в минимум. Последний раз команда шла, не выиграв встречу с поля еще 14 октября прошло года, когда матч Италия – Нидерланды в Лиге Наций завершился со счетом 1:1. Последнее поражение датируется сентябрем 2018 года.

В свою очередь сборная Уэльса весьма неплохо также проводит старт Евро-2020. После стартовой ничьи в матче с Швейцарией, команда сумела обыграть Турцию, при этом весьма уверенно – 2:0. Сейчас у команды четыре пункта и она фактически гарантировала себе плей-офф. Матче с Италией можно даже в случае поражения занять второе, но Бейл и Ко вряд ли согласятся на проигрыш и постараются прервать победную серию соперников.

История противостояний

В своей истории команды встречались шесть раз. Пять побед в активе у Италии и только одна у Уэльса. Она случилась в квалификационном раунде к Евро в 2002 году. Последняя встреча между командами состоялась в 2003, тогда Италия на своей арене разгромила соперника 4:0.

Мнение букмекеров

Победа Италии – 1.50

Ничья – 4.10

Победа Уэльса – 8.70

Швейцария – Турция

После двух туров, ни швейцарцы, ни тем более турки не предполагали, что окажутся в такой ситуации. Турция перед стартом турнира и вовсе считалась фаворитом на вторую строчку в группе, но после двух сыгранных туров у команды ноль пунктов. Несмотря на это, Турция еще имеет шанс выйти в плей-офф, для этого необходимо побеждать швейцарцев, желательно с разгромным счетом. Игра и с Италией, и с Уэльсом в исполнении Турции была не на самом высоком уровне, но есть шанс реабилитироваться.

Швейцария чувствует себя немного лучше, с одним пунктом в активе, но у них шансов на продолжение борьбы в турнире выше. С итальянцами они сражались до середины первого тайма, а после гола один из фаворитов турнира уже не давал шансов сопернику. С Уэльсом швейцарцы даже вели в счете, но удержать преимущество не сумели. Матч ожидается очень напряженным и интересным, так как ничья фактически на 99 процентов оставит неудел Швейцарию и на 100% Турцию.

История противостояний

Команды друг с другом успели сыграть 15 раз. Расклад этих матчей благоприятен для турок, выигравших восемь поединков. Швейцарцы одержали победу в четырех матчах, а остальные три игры завершились вничью.

Последнее противостояние этих двух команд произошло на групповом этапе Евро-2008, который проводила Швейцария. Тогда лучше оказались турки, выигравшие в Базеле 2:1.

Мнение букмекеров

Победа Швейцарии – 1.72

Ничья – 4.10

Победа Турции – 4.95

Трансляция

В прямом эфире встречи можно будет увидеть на Live TV, Rojadirecta