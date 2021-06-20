Украина — Австрия: превью и онлайн трансляция

Матч начнется в 19:00 по Киеву

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В понедельник Украина проведет свой заключительный матч на групповом этапе ЕВРО-2020. Подопечные Андрея Шевченко сыграют против команды Австрии. Начало поединка в 19:00. От этой встречи зависит распределение мест в турнирной таблице группы С, а именно то, кто займет второе место, а кто – третье.

Турнирные расклады

Турнирные расклады перед последним туром в группе С всем уже понятны. Нидерланды обеспечили себе первую строчку и их никто не опередит, а вот четвертое место уже забронировано у Северной Македонии. Подопечных Андрея Шевченко устроит даже ничья, так как по забитым голам Украина впереди соперника. Австрии необходима только виктория для того, чтобы занять второе место. В тоже время, стоит отметить, что ничья в этой встрече принесет Украине вторую строчку, а Австрии выход в плей-офф с третьей строчки практически с 99 % гарантией. Ведь тяжело представить, что сразу пять или шесть третьих команд в группах наберут четыре пункта.

При этом третья строчка может преподнести даже более «легкого» соперника в 1/8 финала, ведь вторая команда группы С точно сыграет с первой группы А – скорее всего, Италией. В тоже время третья команда группы С может сыграть с победителем группы C, где лидером идет Швеция, а второе место занимает – Словакия. Но выиграть группу может еще и Испания. Если Украина уступит Австрии, то будет третьей, однако и три итоговые пункта могут в итоге принести путевку в следующий раунд соревнований. Однако для этого необходимо точно проигрывать с минимальным счетом, ведь многое будет зависеть от разницы голов, а также уже более детально смотреть на результаты других групп.

Форма команд

Австрия стартовала на турнире с победы над Македонией со счетом 3:1. Несмотря вроде на уверенный счет, легко австрийцам с македонцами не было. Они забили первыми, но Пандев сравнял счет еще в первом тайме. Австрия сумела вырвать победу в концовке, забив два гола. Игра с Нидерландами прошла при преимуществе голландцев. Несмотря на то, что именно Австрия больше владела мячом. Лидеры группы сыграли на классе и забили два гола, обеспечив себе уже после двух туров не только выход в плей-офф, но и также первую строчку. У Австрии, кстати, это третье поражение в последних пяти матчах, при одной победе.

В свою очередь Украина начала выступление на ЕВРО-2020 с поражения от Нидерландов. Когда украинцы проигрывали 0:2 казалось счете так и закончиться, но на протяжении нескольких минут подопечные Шевченко сравняли счет и все перевернули с ног на голову. Однако удержать 2:2 Украина не сумела и Нидерланды выиграли встречу 3:2. Второй матч на чемпионате Европы Украина выиграла, переиграв Северную Македонию. Первый тайм в исполнении украинцев получился идеальным – 2:0 и еще несколько неиспользованных моментов, а вот во второй 45-минутке Украина почти не потеряла победу, расслабившись и играя вторым номером. В последних пяти матчах у Украины три победы при одном поражении.

История противостояний

Обе команды встречались друг с другом дважды – оба в товарищеских матчах. Сначала победу отпраздновала Украина, выиграв 2:1. Это произошло в 2011 году. В 2012 году австрийцы склонили чашу весов в свою сторону, выиграв 3:2.

Кадровая ситуация

Тренеры обеих команд имеют потери. Шевченко, вероятно, не сможет воспользоваться услугами Александра Зубкова. В тоже время Виктор Цыганков отыграл несколько десятков минут в игре с Северной Македонией и готов помочь команде в игре с Австрией.

В свою очередь, Австрия не сможет рассчитывать на Валентино Лазаро. Франко Фоди сможет также использовать Марко Арнаутовича, который в последнем матче не смог сыграть из-за дисквалификации за неспортивное поведение во встрече с Северной Македонией

Предварительные составы команд

Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Шапаренко, Степаненко, Зинченко, Ярмоленко, Яремчук, Малиновский

Австрия: Бахманн — Драгович, Алаба, Хинтеггер, Лайнер, Лаймер, Шлагер, Сабитцер, Ульмер, Калайджич, Арнаутович.

Арбитры

Главный арбитр

Главный арбитр — Джюнейт Чакыр (Турция)

Лайнсмены — Бахаттин Дуран и Тарик Онгюн (Турция).

Четвертый судья — Даниэль Зиберт (Германия).

Арбитр ВАР — Массимилиано Иррати (Италия).

Ассистенты арбитра ВАР — Хосе Мария Санчес и Иньиго Прието (оба — Испания). Третий ассистент арбитра ВАР — Хуан Мартинес Мунуэра (Испания).

Мнение букмекеров

Победа Австрии – 3.82

Ничья – 2.00

Победа Украины – 3.65

Трансляция

В прямом эфире встречу можно будет увидеть на Live TV, Rojadirecta та ТРК Україна