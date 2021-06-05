«Вызов в сборную пришел, когда я летел в самолете на отдых в Турцию», — Безус

Безус рассказал, как ему сообщили о вызове в национальную команду

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Полузащитник украинской сборной по футболу Роман Безус в комментарии zbirna.com рассказал, как ему сообщили о вызове в национальную команду для подготовки к Евро-2020. Об этом пишет УРА-Информ.

«Мой путь на Евро можно сравнить с американскими горками. В одном из матчей отборочного турнира я выходил на поле в основном составе, но были случаи, когда меня вообще не вызывали в сборную. Не увидел свою фамилию в расширенном списке и на этот раз, но в глубине души верил до последнего. Наверное, это был самый неожиданный, но в то же время самый ожидаемый вызов в национальную команду. Причем пришел он ко мне, когда я летел в самолете на отдых в Турцию. Во время полета я подключился к сети и увидел сообщение от менеджера сборной Украины. Пришлось поменять планы — отменять отпуск. Конечно, моя семья с пониманием отнеслась к такому повороту событий. Когда тебя вызывают в главную команду страны, ты готов пожертвовать многим. Мой случай не самый показательный. Знаю, что когда Сергея Кравченко первый раз вызвали в сборную, он перенес свадьбу», — отметил Безус.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над командой Северной Ирландии в товарищеском матче перед чемпионатом Европы, который стартует 11 июня.