Спорт

«Я игрок сборной Украины. Точка», — Яремчук об уходе из Гента

Все его мысли на данный момент связаны с национальной командой

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Нападающий Гента и сборной Украины Роман Яремчук отказался комментировать возможный уход из бельгийского футбольного клуба. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Команда 1.

Все его мысли, как отметил сам футболист, на данный момент связаны с национальной командой.

«Не хочу об этом говорить. В настоящий момент я игрок сборной Украины. Точка. Сейчас вообще не думаю о клубе, моя концентрация только здесь, в сборной. На звонки с незнакомых номеров вообще не отвечаю — только бы меня никто не отвлекал от подготовки к чемпионату Европы», — отметил спортсмен.

Он подвел итоги сезона Гента. Футболист отметил свою результативнось.

«Сезон оцениваю как провальный. В концовке мы, конечно, чуть выровняли ситуацию и завоевали путевку в Лигу конференций, но в целом, это был далеко не самый удачный год. Конечно, я счастлив, что у меня получается забивать. Как и любой нападающий. Важно, чтобы голы приносили очки команде», — заявил он.

Ранее сообщалось, что украинский олигарх и президент футбольного клуба «Шахтер» Ринат Ахметов поздравил свой клуб с 85-летием. Олигарх заявил, что в оккупированном украинском Донецке на родном стадионе команды «Донбасс Арена» в будущем снова прозвучит гимн Лиги чемпионов. Также он подчеркнул, что футбольный клуб завоюет на его поле новые трофеи. 

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