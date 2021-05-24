Спорт

Ахметов пообещал провести матч на «Донбасс Арене»

Самые громкие триумфы „Шахтера“ еще впереди

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Украинский олигарх и президент футбольного клуба «Шахтер» Ринат Ахметов поздравил свой клуб с 85-летием. Олигарх заявил, что в оккупированном украинском Донецке на родном стадионе команды «Донбасс Арена» в будущем снова прозвучит гимн Лиги чемпионов. Также он подчеркнул, что футбольный клуб завоюет на его поле новые трофеи. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Ахметова

«К сожалению, свое 85-летие „Шахтер“ встречает вдали от дома. Нам всем очень не хватает нашего родного Донецка и нашей прекрасной „Донбасс Арены“, на которой приходилось непросто любому сопернику „Шахтера“», — отметил Ахметов.

При этом, президент футбольного клуба «Шахтер» отметил, что ФК завоевал 40 трофеев. Также Ахметов отметил, что самые громкие триумфы „Шахтера“ еще впереди.

Ранее сообщалось, что известный украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил о своем желании вернуться в Донецк, который сейчас оккупирован пророссийскими боевиками.

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