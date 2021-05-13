Есть официальное решение по финалу Лиги чемпионов: где состоится матч Манчестер Сити — Челси

Победитель ЛЧ станет известен в Порту

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Слухи о том, что Стамбул лишат организации финала Лиги чемпионов, подтвердились. УЕФА официально представил нового хозяина матча «Манчестер Сити» — «Челси».

Из-за пандемии коронавируса изменили место проведения матча. В финале сыграют два английских клуба — «Манчестер Сити» и «Челси». Британские власти занесли Турцию в красный список и сообщили фанатам, что поездка на Босфор грозит заражением и карантином после возвращения домой, пишет УРА-Информ.

Первоначально премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросил чиновников УЕФА перенести финал Лиги чемпионов УЕФА в Англию. Это казалось наиболее вероятным решением. Однако переговоры с английской федерацией зашли в тупик.

Британцы не согласились пустить в страну две тысячи VIP-персон и представителей спонсоров, которые будут наблюдать за матчем с трибун. В эту группу также должны были входить люди, работающие над организацией матча.

В конечном итоге УЕФА пришлось выбрать другую страну. Были выбраны Португалия и Порту. Эта страна находится в британском «зеленом списке». Это означает, что со следующего понедельника людям, въезжающим на острова из этой страны, не придется проходить карантин.

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