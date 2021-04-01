Спорт

Шевченко резко отреагировал на ничью с Казахстаном: что сказал тренер

Третий матч кряду в отборе закончился со счетом 1:1

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Сборная Украины и свой третий матч отборочного раунда на чемпионат мира 2022 завершила со счетом 1:1. Украинские футболисты неожиданно не сумели переиграть на своем поле главного аутсайдера группы Казахстан.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко остался недоволен действиями украинских футболистов после этого матча. Украинцы не сумели реализовать большое количество 100 процентных моментов, при этом Казахстан забил после единственного полмомента, пишет УРА-Информ.

«Думаю, когда создают столько моментов, а потом их транжирят… К сожалению, так случается, когда команда, играющая против нас, создает один момент – и забивает. И мы продолжаем не реализовывать моменты, которые были. Концовка не понравилась. У нас должна быть организация, а у нас футболисты потеряли свои позиции. Поэтому результат негативный. Беру всю ответственность на себя», — заявил тренер.

Также Шевченко отметил, что по игре даже не видел двух моментов, в которых арбитр мог ставить пенальти в ворота Казахстана. Тренер добавил, что судье виднее в таких моментах.

Напомним, что в предыдущем матче отбора Украина неожиданно не сумела переиграть Казахстан.

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