Спорт

Украина — Казахстан: где смотреть матч отбора на ЧМ-2022

Матч начнется 31 марта в 21:45 по Киеву

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Завтра, 31 марта, сборная Украины сыграет против команды Казахстана в рамка отборочного раунда к чемпионату мира 2022 года. Встреча пройдет при пустых трибунах НСК «Олимпийский», начало встречи в 21:45.

Украина уже сыграла два матча отбора и два закончились с одинаковым счетом 1:1. Сначала подопечные Андрея Шевченко вырвали ничью у Франции в Париже, а потом потеряли три пункта в домашнем поединке с Финляндией в Киеве. В свою очередь Казахстан провел пока только один матч квалификации. Следующий соперник украинцев на своем поле уступил Франции со счетом 0:2, пишет УРА-Информ.

В Украине официальным транслятором матчей национальной команды остается ТРК Украина. Именно этот канал и покажет матч в среду в прямом эфире. Начало трансляции запланировано в 21:35. В Казахстане матч будет транслировать телеканал Qazsport.

В Германии, Австрии и Швейцарии поединок покажут на платформе DAZN. В США трансляция матча Украина – Казахстан будет доступна на TUDNxtra, TUDN App, TUDN.com, ESPN+. В Сербии, Черногории, Хорватии, Боснии и Герцеговине, а также Македонии матч покажет Sportklub 9.

Ранее мы сообщали, что Украина потеряла прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

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