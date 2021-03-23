Спорт

Франция — Украина: где смотреть матч отбора на ЧМ-2022

Украина начинает отбор на ЧМ-2022

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Завтра, 24 марта, сборная Украины стартует в отборе на чемпионат мира. Подопечные Андрея Шевченко в среду вечером сыграют против действующих чемпионов мира команды Франции.

Это будет первый матч для украинцев в рамках нового отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года. Наша команда начинает свой путь с Франции, где сыграет против чемпионов мира. Также в нашей группе команды Боснии и Герцеговины, Финляндии и Казахстана. Прямую путевку в финальную часть получит победитель группы, а вторая команда сыграет еще два раунда плей-офф, пишет УРА-Информ.

В Украине встречу покажет телеканал Украина. Начало в 21:45 по киевскому времени. Во Франции трансляция будет доступна на телеканале TF1, TF1 Live, Molotov. В России матч Франция – Украина покажет телеканал Матч ТВ.

В соседней Польше трансляция будет доступна на телеканале Polsat Sport News. Беларусь 5 покажет трансляцию в Беларуси, а Sport 2 CZ/SK – в Чехии и Словакии. В Германии матч бодет доступен на платформе DAZN, как и в Швейцарии с Австрией.

Ранее мы сообщали, что Украина потеряла прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

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