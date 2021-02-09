Свитолина с победы стартовала на Australian Open

Элина сумела победить Мари Боузкову

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина сегодня, 9 февраля, стартовала на первом турнире серии Grand Slam — Отрытом чемпионате Австралии.

В стартовом матче пятая сеянная играла против 50-ракетки мира Мари Боузковой. Легким поединок против представительницы Чехии для украинки не получился, пишет УРА-Информ.

В стартовом сете благодаря единственному брейку украинка сумела забрать партию со счетом 6:3. В следующем сете борьба была еще более упорной. Боузкова даже имела сетбол, но украинка сумела отыграться. Все решалось на тай-брейке. Свитолина выполнила четыре мини-брейка и в итоге с минимальным счетом закрыла сет — 7:5.

За весь поединок украинка четыре раза подала на вылет и раз сделал двойную ошибку. Также у нее в активе 28 активно выигранных мяча, на один больше, чем у соперницы и 33 ошибки, как и у Боузковой. Матч продолжался почти два часа.

Во втором круге украинка соревнований украинка сыграет с победительницей матча Коко Гауфф – Жиль Тайхманн.

Элина Свитолина (Украина, 5) — Мари Боузкова (Чехия) 6-3, 7-6(5)

Напомним, что в стартовый день соревновании Сергей Стаховский и Марта Костюк проиграли свои поединки.