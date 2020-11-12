Приложение Parler бьет рекорды: что это такое и кто им пользуется

Парлер гордится тем, что предлагает "свободу слова". Создатели этой социальной сети считают, что Facebook и Twitter действуют против цензуры определенных высказываний. Большая группа его пользователей - это люди, связанные с крайними правыми, поклонники Дональда Трампа и националисты из Саудовской Аравии.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Interia.

Платформа не проверяет факты содержания информации размещенной там, а запреты ограничиваются "абсолютным минимумом" (содержание, которое официально запрещены порнография, угрозы насилия и поддержки терроризма).

В последние дни основатель платформы Джон Матце хвастался, что 8 ноября 2020 года за один день было создано до двух миллионов новых учетных записей, а за выходные 6-8 ноября 2020 года количество активных пользователей увеличилось в четыре раза. Само приложение также переместилось в верхнюю часть списка самых скачиваемых программ из App Store.

Функционал Parler аналогичен Twitter - самые базовые опции работают так же, как и у популярного конкурента, только названия у них разные. Некоторые его элементы также могут напоминать Reddit и Facebook.

Ранее мы сообщали, что Твиттер поменяет свое отношение к Трампу.