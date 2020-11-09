Твиттер поменяет отношение к Трампу: стала известна причина

До сих пор в интересах общественности твитты Трампа, которые удалялись в случае других пользователей, получали соответствующее предупреждение и дополнительную информацию. Содержание некоторых таких твитов было доступно только при нажатии на их "спорный и вводящий в заблуждение" контент, и Twitter попытался ограничить их охват.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

"Такие правила применяются только к нынешним политическим лидерам и кандидатам на должность, а не к частным лицам, которые больше не выполняют эти функции", - говорится в заявлении Twitter.

Особенно в последнее время портал добавил много предупреждений и ярлыков к сообщениям, отправленным из @realDonaldTrump, личного аккаунта действующего президента США. Многие из этих записей касались обвинений в фальсификации результатов выборов, доказательства которых Трамп не представил.

Ранее Мелания Трамп прервала молчание и сделала важное заявление.