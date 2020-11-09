13:50 09.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Твиттер поменяет отношение к Трампу: стала известна причина

Политика Twitter в отношении спорных записей Дональда Трампа изменится. Когда Джо Байден будет приведен к присяге в качестве следующего президента США, нынешний лидер страны начнет рассматриваться в Twitter как обычный пользователь сайта, заявили представители компании.

Твиттер поменяет отношение к Трампу: стала известна причина

До сих пор в интересах общественности твитты Трампа, которые удалялись в случае других пользователей, получали соответствующее предупреждение и дополнительную информацию. Содержание некоторых таких твитов было доступно только при нажатии на их "спорный и вводящий в заблуждение" контент, и Twitter попытался ограничить их охват.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

"Такие правила применяются только к нынешним политическим лидерам и кандидатам на должность, а не к частным лицам, которые больше не выполняют эти функции", - говорится в заявлении Twitter.

Особенно в последнее время портал добавил много предупреждений и ярлыков к сообщениям, отправленным из @realDonaldTrump, личного аккаунта действующего президента США. Многие из этих записей касались обвинений в фальсификации результатов выборов, доказательства которых Трамп не представил.

Ранее Мелания Трамп прервала молчание и сделала важное заявление.


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