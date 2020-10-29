14:49 29.10.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
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Apple готовит конкурента для Google: интересные подробности

Отчет, опубликованный в Financial Times, показывает, что Apple начала показывать собственные результаты поиска в iOS 14. Это может означать, что компания планирует заменить Google собственной поисковой системой.

Apple готовит конкурента для Google: интересные подробности

Недавно Министерство юстиции США подало иск против Google. Он касался использования якобы незаконной тактики для защиты монополии на поиск. В отчете также говорится, что Google платит Apple от 8 до 12 миллиардов долларов в год за встраивание своей поисковой системы в устройства конкурентов.

Об этом пишет УРА-Информ.

Теперь, как сообщает Financial Times, антимонопольный иск побудил Apple срочно начать работу над собственной поисковой системой в Интернете. Эксперты по технологиям говорят, что сетевые боты Apple в последние недели проявили повышенную активность. Это может означать, что они ищут в Интернете дополнительные данные.

Однако на данный момент неизвестно, означает ли рассмотрение дела в суде прекращение контракта между Google и Apple. Однако правда то, что компания из Купертино давно планировала стать независимой с точки зрения поисковой системы.

Учитывая огромные финансовые возможности Apple и желание контролировать большинство аспектов своей продукции, возможно, скоро на рынке появится новая поисковая система.

Ранее мы сообщали, что Huawei создает альтернативу Google Maps - Petal Maps.


    
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