Apple готовит конкурента для Google: интересные подробности

Отчет, опубликованный в Financial Times, показывает, что Apple начала показывать собственные результаты поиска в iOS 14. Это может означать, что компания планирует заменить Google собственной поисковой системой.
Недавно Министерство юстиции США подало иск против Google. Он касался использования якобы незаконной тактики для защиты монополии на поиск. В отчете также говорится, что Google платит Apple от 8 до 12 миллиардов долларов в год за встраивание своей поисковой системы в устройства конкурентов.
Об этом пишет УРА-Информ.
Теперь, как сообщает Financial Times, антимонопольный иск побудил Apple срочно начать работу над собственной поисковой системой в Интернете. Эксперты по технологиям говорят, что сетевые боты Apple в последние недели проявили повышенную активность. Это может означать, что они ищут в Интернете дополнительные данные.
Однако на данный момент неизвестно, означает ли рассмотрение дела в суде прекращение контракта между Google и Apple. Однако правда то, что компания из Купертино давно планировала стать независимой с точки зрения поисковой системы.
Учитывая огромные финансовые возможности Apple и желание контролировать большинство аспектов своей продукции, возможно, скоро на рынке появится новая поисковая система.
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