Huawei создает альтернативу Google Maps - Petal Maps

Приложение было представлено сегодня Ричардом Ю, генеральным директором Huawei CBG, на глобальном запуске флагманских смартфонов серии Huawei Mate 40.

Об этом пишет УРА-Информ.

Petal Maps - это приложение, разработанное Huawei для людей, путешествующих пешком, на общественном транспорте или на машине - в одном месте у пользователя будет доступ к картам с 2D и 3D видами, автомобильной навигацией и информацией о дорожном движении в реальном времени. Petal Search также позволит искать объекты и сохранять любимые места.

Приложение использует передовую технологию Super GNSS и интеллектуальные алгоритмы - когда пользователь включает Petal Maps, приложение предложит самый быстрый маршрут на основе множества данных, в том числе текущий объем трафика.

Petal Maps будут доступны пользователям устройств Huawei в 140 странах мира. Информация о доступности приложения на локальных рынках будет обновляться.

Новый сервис должен стать альтернативой Google Maps - устройства Huaweia не имеют доступа к сервисам Google, включая Карты Гугл. Компания Petal Maps предоставляет аналогичные решения для людей с мобильными устройствами Huawei.

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