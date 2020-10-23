13:26 23.10.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
100247231:labazovych

Huawei создает альтернативу Google Maps - Petal Maps

Huawei Petal Maps - это приложение, которое предлагает доступ к картам, автомобильной навигации, информации о дорожном движении, поиску объектов и списку любимых мест.

Huawei создает альтернативу Google Maps - Petal Maps

Приложение было представлено сегодня Ричардом Ю, генеральным директором Huawei CBG, на глобальном запуске флагманских смартфонов серии Huawei Mate 40.

Об этом пишет УРА-Информ.

Petal Maps - это приложение, разработанное Huawei для людей, путешествующих пешком, на общественном транспорте или на машине - в одном месте у пользователя будет доступ к картам с 2D и 3D видами, автомобильной навигацией и информацией о дорожном движении в реальном времени. Petal Search также позволит искать объекты и сохранять любимые места.

Приложение использует передовую технологию Super GNSS и интеллектуальные алгоритмы - когда пользователь включает Petal Maps, приложение предложит самый быстрый маршрут на основе множества данных, в том числе текущий объем трафика.

Petal Maps будут доступны пользователям устройств Huawei в 140 странах мира. Информация о доступности приложения на локальных рынках будет обновляться.

Новый сервис должен стать альтернативой Google Maps - устройства Huaweia не имеют доступа к сервисам Google, включая Карты Гугл. Компания Petal Maps предоставляет аналогичные решения для людей с мобильными устройствами Huawei.

Ранее мы сообщали, что стал известен новый лидер по продажам смартфонов.


  
Поделиться

Читайте также:
 
Президент РФ пошел на большой риск - эксперт рассказал о главной ошибке Путина Врачи будут решать, кому отказывать в помощи: Степанов рассказал о сценариях пандемии в Украине Катастрофа Ан-26: установлены официальные причины трагедии 7 517 новых зараженных и 121 смерть: третьи сутки подряд Украина бьет коронавирусный антирекорд
Проишествия
  • 12:29 Катастрофа Ан-26: установлены официальные причины трагедии
  • 13:58 Жестокое убийство учителя во Франции: важный шаг в расследовании
  • 17:15 Обнародовано первое фото узника Кремля после избиения: реабилитация проходит нелегко
  • 14:39 "Будет дан ответ": в Тегеране пригрозили Аремении и Азербайджану
  • 13:44 Украинцев атаковали из КНДР: кто попал под прицел
  • 12:55 "Исламистский теракт": во Франции приютили убийцу учителя
  • 11:12 Азербайджан захватил новые территории в Нагорном Карабахе: война продолжается
  • 17:01 "Особенно больно родственникам": в Гааге отреагировали на решение РФ выйти из консультативной группы по МН17
  • 11:52 Ситуация в ОРДЛО: боевики снова нарушили режим тишины
  • 19:15 Силовики ЛНР ввели новые ограничения на въезд на оккупированные территории
  • 12:10 "Мовою вона розмовля": учительница унизила девочку из-за украинского языка
  • 18:34 Кровавая бойня на остановке: в РФ подросток открыл огонь по своей семье
  • 18:24 Боевики на протестах в Беларуси приготовились применять боевое оружие
  • 16:47 Избиение Саакашвили: политик прокомментировал инцидент в Афинах
  • 12:27 Война в Нагорном Карабахе: перемирие не пережило и ночи
  • 11:57 Эксперт рассказал, кто в действительности воюет в Нагорном Карабахе
  • 12:54 В Кыргызстане исчез президент и премьер: страна экстренно закрывает границы

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив