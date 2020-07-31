Стал известен новый лидер по продажам смартфонов: большая неожиданность

Согласно данным аналитической компании Canalys, в период с апреля по июнь 2020 года Huawei продала 55,8 миллиона смартфонов, тогда как Samsung мог рассчитывать на продажи в 53,7 миллиона.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на The Verge.

Успех Huawei и скачок продаж Samsung интересны тем, что это произошло во время периода пандемии и несмотря на санкции США, ограничивающие деятельность компании.

- Наша деловая деятельность доказала, что как компания мы очень энергично справлялись в эти трудные времена, - сказал представитель Huawei.

Китайская корпорация показал на 27 процентов худших показателей продаж на зарубежных рынках, но в их родной стране их смартфоны разошлись на 8 процентов лучше.

"Никто не мог бы предсказать, что это произойдет год назад", - сказал старший аналитик Canalys Бен Стэнтон. Сотрудник аналитической компании считает, что такой ситуации не было бы, если бы не было COVID-19. По его словам, Huawei выиграл здесь в основном потому, что китайская экономика очень быстро встала на ноги.

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