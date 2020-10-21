16:56 21.10.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
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Microsoft выпустил новое обновление: что ждет пользователей Windows 10

Американская компания представляет октябрьское обновление для своей операционной системы. Перед установкой рекомендуется создать резервную копию данных.

Microsoft выпустил новое обновление: что ждет пользователей Windows 10

Как и каждый год, Microsoft выпускает новое обновление для Windows 10. Устройства, работающие под этой системой, получат новый большой пакет программного обеспечения, который исправляет проблемы и ошибки, появившиеся в предыдущих сборках. Октябрьское обновление Windows 10 2020 приносит с собой некоторые существенные изменения и новинки.

Об этом пишет УРА-Информ.

Обновление Windows 10 за октябрь 2020 года устанавливает Microsoft Edge, даже если пользователям он не нужен. Более того, его нельзя удалить, даже если браузер не является неотъемлемой частью операционной системы.

Наиболее заметным изменением в новом обновлении является переработанное меню "Пуск" с использованием Fluent, которое также появится в других частях Windows в будущем.

Октябрьское обновление 2020 распространяется поэтапно в зависимости от региона. Чтобы он стал доступен всем пользователям, может потребоваться некоторое время.

Ранее мы сообщали о проблемах с Microsoft: Outlook.


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