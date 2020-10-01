14:23 01.10.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
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Очередные проблемы Microsoft: Outlook не работает во всем мире

Служба Microsoft Outlook перестала работать во всем мире - это затронуло как приложения, так и веб-версию. Microsoft подтвердила, что борется с проблемой.

Очередные проблемы Microsoft: Outlook не работает во всем мире

Сервис Microsoft Outlook не работает по всему миру - как в версии браузера, так и в версии приложения для Windows или Mac OS. Microsoft подтвердила, что борется с проблемами, которые могут затронуть многих людей в нескольких регионах мира. Компания собирает данные из инфраструктуры, чтобы определить причину проблемы. Вполне возможно, что сбой был вызван недавними изменениями, внесенными Microsoft в контексте сервисов Office 365. Это также второй серьезный сбой сервисов американской компании за последнюю неделю.

Об этом пишет УРА-Информ.

Microsoft не полностью детализировала основную причину сбоя, поэтому мы, вероятно, никогда не узнаем, что именно произошло или почему электронная почта Outlook не работает второй раз за неделю.

Microsoft сообщает, что сервис Outlook должен начать работать нормально в течение нескольких часов. Однако неизвестно, сколько времени потребуется для решения реальной проблемы.

Ранее мы сообщали, что Apple представила свою защитную маску от коронавируса.


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