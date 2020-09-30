15:14 30.09.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
100246797:labazovych

iPhone 12 без зарядного устройства и наушников в коробке: Apple экономит столько, сколько может

Объявление об избавлении от зарядных устройств из коробок с новыми Apple Watch вызвало широкую дискуссию, и есть много признаков того, что Apple примет удар, удалив не только зарядное устройство, но и наушники из нового набора iPhone 12.

iPhone 12 без зарядного устройства и наушников в коробке: Apple экономит столько, сколько может

Вопрос о зарядном устройстве вроде бы решен после того, как на прошлой конференции Apple открыто говорилось об избавлении от него из коробок с новыми Apple Watch. Разумеется, зарядный кабель с соответствующим наконечником не будет удален, но покупателям придется вооружиться сетевым зарядным устройством, если у них его еще нет.

Об этом пишет УРА-Информ.

Классические наушники от Apple - EarPods - по всей видимости, в прошлом году были прикреплены к iPhone в последний раз. Apple еще официально не подтвердила свои планы, и мы не знаем, будет ли это сделано на предстоящей конференции, но есть еще один конкретный знак, объявляющий об изменении.

Бета-версия iOS 14.2, код которой, конечно же, включает в себя различные учебные пособия и руководства, а также информацию о том, как работает устройство, содержит обновленную версию предложения по уменьшению воздействия радиочастот, где не прямым текстом указано, что наушники нужно будет использовать только AirPods.

Ранее мы сообщали, что Apple представила свою защитную маску от коронавируса.


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