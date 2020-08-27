14:52 27.08.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
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Армия США показала летающий автомобиль

Американцы представили свой новый автомобиль eVTOL, способный садиться и взлетать в вертикальном положении.

Армия США показала летающий автомобиль

Этот проект имеет название Hexa и больше похож на дрон, чем на полноценное транспортное средство, способное перевозить людей. Создателем Hexa является бренд LIFT Aircraft из Техаса. Сотрудничество с военными США основывается на проекте Agility Prime, который направлен на ускорение развития коммерческого рынка воздушных транспортных средств.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

Проект также направлен на то, чтобы помочь ВВС США в будущем развивать свой парк летающих автомобилей - по крайней мере, в следующие десять лет.

Hexa использует 18 независимых роторов и может одновременно перевозить одного человека. Конструкция может использоваться для различных целей во многих сферах. Это также позволяет приземляться на воду. Теперь Hexa стала доступна каждому желающему.

Ранее мы сообщали, что Apple открывает магазин, расположенный на воде.


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