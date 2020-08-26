Apple открывает магазин, расположенный на воде

Магазин Marina Bay Sands, который откроется в ближайшее время, расположен полностью на воде. Конструкция будет напоминать купол, и производитель обещает, что пространство будет подобрано для идеального взаимодействия с оборудованием.

Об этом пишет УРА-Информ.

Новый магазин Apple будет располагаться по адресу 2 Bayfront Avenue в Сингапуре. К сожалению, на данный момент американская компания не объявила официальную дату своего открытия – это неудивительно. Продолжающаяся пандемия коронавируса в мире означает, что на данный момент нет ничего определенного. Apple снова пришлось закрыть большинство своих магазинов в США из-за участившихся случаев COVID-19.

Можно ожидать, что компания будет активно продвигать свой новый магазин в Сингапуре, когда он откроется, ведь это очередной неординарный шаг от американской компании.

Ранее мы сообщали, что был побит рекорд по скорости передачи данных по сети.