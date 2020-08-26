14:50 26.08.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
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Apple открывает магазин, расположенный на воде

Apple предлагает множество знаковых дизайнов розничных магазинов, но на этот раз компания превзошла сама себя. В Сингапуре создан новый App Store, который имеет уникальный дизайн и удобное расположение.

Apple открывает магазин, расположенный на воде

Магазин Marina Bay Sands, который откроется в ближайшее время, расположен полностью на воде. Конструкция будет напоминать купол, и производитель обещает, что пространство будет подобрано для идеального взаимодействия с оборудованием.

Об этом пишет УРА-Информ.

Новый магазин Apple будет располагаться по адресу 2 Bayfront Avenue в Сингапуре. К сожалению, на данный момент американская компания не объявила официальную дату своего открытия – это неудивительно. Продолжающаяся пандемия коронавируса в мире означает, что на данный момент нет ничего определенного. Apple снова пришлось закрыть большинство своих магазинов в США из-за участившихся случаев COVID-19.

Можно ожидать, что компания будет активно продвигать свой новый магазин в Сингапуре, когда он откроется, ведь это очередной неординарный шаг от американской компании.

Ранее мы сообщали, что был побит рекорд по скорости передачи данных по сети.


  
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