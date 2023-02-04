TikTok больше не топ: кто  обогнал самое популярное приложение в мире

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Об этой информации сообщил Unian.net, передает Ura-inform.

На этой неделе стало известно, ChatGPT, нашумевший чат-бот, стал самым быстрорастущим сервис-приложением в истории – его ежемесячная аудитория достигла 100 млн. всего за два месяца.

И это невзирая на то, что он пока не работает во всех странах и нативно поддерживает только английский язык. Для сравнения, TikTok достиг таких показателей лишь спустя девять месяцев, а у Instagram на это ушло 2,5 года.

Стоит отметить, что ChatGPT от OpenAI покорил Интернет в ноябре 2022 года и ежедневно набирает популярность. Это бесплатный чат-бот, который способен легко и уверенно отвечать на сложные вопросы, а также писать прозу, стихи или компьютерный код по команде.

Ученики и студенты используют его для мухлевания с домашним заданием, учителя – для подготовки к урокам, журналисты – для написания материалов, а также риелторы для работы с базами данных.



Напомним, ранее сообщалось, ученые нашли неизвестные силы природы: эксперты сказали, на что наткнулись в космосе.