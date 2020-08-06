Facebook запустил конкурента TikTok

TikTok становится все более и более популярным, как и крупнейшие социальные сети. Поэтому недавние попытки Microsoft приобрести американский филиал своих создателей не вызывают удивления. Facebook поступил иначе и некоторое время назад объявил о создании конкурентного сервиса. Instagram Reels официально дебютировал вчера в более чем в 50 странах, включая США, Японию и Великобританию. Украина пока не вошла в список.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на The Verge.

Ролики практически не отличается от TikTok. Оба позволяют записывать короткие 15-секундные видеоролики и редактировать их со звуками, субтитрами, визуальными эффектами и т. п. Мы можем делиться своей работой в Интернете, будь то в Instagram или других социальных сетях. Более подробную информацию можно найти в разделе справки на официальном сайте Instagram.

Это не первый раз, когда Facebook пытается составить конкуренцию TikTok. Lasso дебютировало в ноябре 2018 года, но особой популярности не получил, и месяц назад компания решила закрыть сервис. Дебют ролика в виде не отдельного приложения, а функции популярного Instagram, может означать, что Reels не разделит судьбу своего предшественника.