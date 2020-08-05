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Ученые обнаружили новый металл, работая над улучшенными батареями

Ученые-материаловеды сделали интересное открытие, работая над улучшением аккумуляторов.

Ученые обнаружили новый металл, работая над улучшенными батареями

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Национальной лаборатории Айдахо проанализировали выбранные этапы зарядки лития и обнаружили, что медленная зарядка с низкой энергией заставляет электроды накапливать атомы неорганизованным образом. Этот некристаллический стеклообразный литий никогда ранее не наблюдался, и образование подобных аморфных металлов было очень трудным. Новое исследование описывает эволюцию наноструктурированных атомов лития, осаждаемых на электроде во время зарядки аккумулятора.

Об этом пишет УРА-Информ.

Новое открытие ученых может продлить срок службы отдельных батарей, а также позволит производить стекловидные металлы для других целей.

Металлический литий является предпочтительным анодом для высокоэнергетических батарей. Однако процесс зарядки на атомарном уровне не совсем понятен. Способ осаждения атомов лития на аноде может меняться в зависимости от цикла зарядки, что приводит к беспорядочной зарядке и сокращению срока службы батареи. Ученые, благодаря специальным микроскопам, смогли наблюдать процесс структурирования лития во время зарядки.

Чем может быть полезно такое наблюдение? Результаты исследования могут помочь в достижении цели US Battery500, поставленной Министерством энергетики США, которая заключается в разработке коммерчески жизнеспособных батарей для электромобилей емкостью 500 Втч / кг.

Ранее мы сообщали, что китайские компании разработали зарядку, которая заряжает смартфон за 15 минут.


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