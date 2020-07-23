Amazon тестирует роботов автономной доставки

Amazon Scout, потому что так называются небольшие автономные транспортные средства, попали на улицы двух городов США. Это следующий этап тестирования этого типа решения в США после предыдущих успехов в Калифорнии и штате Вашингтон.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на PAP.

Устройства могут не только отправиться на указанный адрес самостоятельно, но и легко распознать и избежать препятствий на асфальте. Независимо от того, является ли это припаркованной машиной или движущимся животным.

Первоначально маленькие роботы будут находиться под контролем сопровождающего лица, которое может реагировать на проблемы. В ее обязанности также входит доставка посылки и контакт с получателем в случае отсутствия на дому.

Поставки будут доставлены с понедельника по пятницу в течение дня. Клиенты могут размещать заказы в Amazon, как обычно.

Amazon заявляет, что боты с питанием от батареи соответствуют цели достижения чистого нулевого углеродного следа к 2040 году и что они будут работать со школами в Атланте и Франклине для поддержки STEM и робототехники.

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