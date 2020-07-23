12:25 23.07.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
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Amazon тестирует роботов автономной доставки

Американский филиал Amazon начал тестировать своих новых роботов доставки. Устройства, доступные в городах Атланта и Франклин, будут доставлять посылки на домашний адрес заказчиков самостоятельно.

Amazon тестирует роботов автономной доставки

Amazon Scout, потому что так называются небольшие автономные транспортные средства, попали на улицы двух городов США. Это следующий этап тестирования этого типа решения в США после предыдущих успехов в Калифорнии и штате Вашингтон.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на PAP.

Устройства могут не только отправиться на указанный адрес самостоятельно, но и легко распознать и избежать препятствий на асфальте. Независимо от того, является ли это припаркованной машиной или движущимся животным.

Первоначально маленькие роботы будут находиться под контролем сопровождающего лица, которое может реагировать на проблемы. В ее обязанности также входит доставка посылки и контакт с получателем в случае отсутствия на дому.

Поставки будут доставлены с понедельника по пятницу в течение дня. Клиенты могут размещать заказы в Amazon, как обычно.

Amazon заявляет, что боты с питанием от батареи соответствуют цели достижения чистого нулевого углеродного следа к 2040 году и что они будут работать со школами в Атланте и Франклине для поддержки STEM и робототехники.

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