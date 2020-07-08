14:20 08.07.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
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Приложение TikTok может быть заблокировано: стала известна причина

В интервью Fox News госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США рассмотрят вопрос о блокировании китайского приложения TikTok из-за несоблюдения правил национальной безопасности и конфиденциальности.

Приложение TikTok может быть заблокировано: стала известна причина

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Industry Press.

"Когда дело доходит до китайских приложений, я могу заверить вас, что Соединенные Штаты будут решать этот вопрос должным образом. Я не хочу предупреждать президента, но мы рассматриваем такие шаги", - заявил Майк Помпео.

На прошлой неделе по тем же причинам TikTok был запрещен в Индии вместе с 58 другими китайскими приложениями. Для ByteDance (владельца приложения) это большой удар, потому что Индия - один из самых быстрорастущих и самых прибыльных рынков. Правительство Австралии также рассматривает аналогичный шаг в отношении TikTok.

В понедельник вечером TikTok объявил о выходе из магазинов Apple и Google в Гонконге.

TikTok поглощает внимание 800 миллионов активных пользователей в месяц. Это ставит китайское приложение на 7-е место в рейтинге Datareportal. Впереди только приложения Facebook и мессенджеры (WhatsApp, Messenger, Instagram) и YouTube.

Ранее мы сообщали, что Google Play удалил 25 приложений, которые воровали логины и пароли.


  
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