Microsoft представит новое меню "Пуск": что изменится

Microsoft официально анонсировала новое меню "Пуск"и обновление внешнего вида анимации и работу клавиши Alt + Tab. Как будет выглядеть Windows 10 после этого изменения?
Microsoft представила новые элементы интерфейса для тестеров Windows 10. Обновилось меню "Пуск", улучшен дизайн, который заключается в удалении однородных цветных таблиц из списка приложений. Этот тип изменений призван облегчить поиск необходимых вещей в системе.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Technews.
Кроме того, Microsoft обновила комбинацию клавиш alt + tab - пользователь может использовать комбинацию клавиш классическим способом или использовать ее для отображения всех вкладок браузера Microsoft Edge.
Дальнейшие изменения связаны с небольшими улучшениями, такими как повышение персонализации панели задач и восстановление настроек системы, чтобы те были более понятными.
Можно ожидать, что большое обновление для Windows 10 появится позже в этом году.
Ранее мы сообщали, что Microsoft создала приложение, которое позволяет легко восстанавливать утерянные файлы.