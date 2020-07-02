Microsoft представит новое меню "Пуск": что изменится

Microsoft представила новые элементы интерфейса для тестеров Windows 10. Обновилось меню "Пуск", улучшен дизайн, который заключается в удалении однородных цветных таблиц из списка приложений. Этот тип изменений призван облегчить поиск необходимых вещей в системе.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Technews.

Кроме того, Microsoft обновила комбинацию клавиш alt + tab - пользователь может использовать комбинацию клавиш классическим способом или использовать ее для отображения всех вкладок браузера Microsoft Edge.

Дальнейшие изменения связаны с небольшими улучшениями, такими как повышение персонализации панели задач и восстановление настроек системы, чтобы те были более понятными.

Можно ожидать, что большое обновление для Windows 10 появится позже в этом году.

Ранее мы сообщали, что Microsoft создала приложение, которое позволяет легко восстанавливать утерянные файлы.